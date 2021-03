Eerste concert weer in een jaar in Ziggo Dome: "Ik zit echt in een goede bubbel"

Na het dancefeest van gisteren was de Ziggo Dome vandaag gevuld met concertgangers. Fieldlab Evenementen werkt samen met Mojo om het eerste concert in een binnenruimte te organiseren sinds het begin van de coronapandemie. Het gaat om een van de acht proefevenementen waarmee wordt onderzocht hoe bezoekers straks weer veilig naar een concert of festival kunnen.

André Hazes, Peter Pannekoek en Phil Bee & Sophie Straat beklommen deze zondag het podium, voor een publiek dat in verschillende bubbels is verdeeld. "De beste bubbel ever", zegt een bezoeker. "Het is een jaar geweest dat ik dit voor het laatst heb kunnen doen". "We hadden net ons mondkapje nog op toen we een biertje gingen halen!" zegt een andere bezoeker. "Maar we staan nu op onze plek, dus nu mag 'ie hier af." Ook cabaretier Peter Pannekoek was blij dat hij eindelijk weer een keer kon optreden "Als een gevangene heb ik elke dag gekrast op de muur", vertelt hij. "Het is geweldig om weer het podium op te kunnen. Het is net zoals met sporten: weer even inkomen. Maar ik ben echt blij dat ik er deel van mag uitmaken."

AT5

Tijdens het concert zijn er in de zaalopstelling vijf bubbels gecreëerd waarin bezoekers staan. Alle bezoekers krijgen een tag waarmee hun bewegingen in de zaal worden gemonitord. Sommige van de groepen mochten het mondkapje af doen, terwijl anderen deze op moest houden. Ook was het voor mensen in de ene groep mogelijk om meer ruimte te nemen in hun vak terwijl in de andere mensen op een stip moesten gaan staan.

"Op deze manier kunnen we in elk van de bubbels kijken welke risico's mensen nemen en hoe goed ze zich aan de regels ouden." zegt Pieter Lubberts, programmamanager bij Fieldlab evenementen. "We kunnen zo de risico's die bezoekers nemen in vijf verschillende scenario's testen en hoe lang en veel contact bezoekers onderling met elkaar hebben." Volgens Pieter Lubberts zal het ongeveer drie tot zeven weken duren voordat de gegevens zijn geanalyseert en zijn besproken. "Dan kunnen we invloed uitoefenen op de routekaart en er voor zorgen dat we voor mensen weer evenementen kunnen gaan organiseren, ook in corona tijd" Een concertbezoeker houdt een polonaise en zingt mee met André Hazes. "Ik heb dit zo gemist. Ik hoop echt dat dit snel weer allemaal mag!"