Klaassen vindt Young Boys geen koekenbakkers

Ajax heeft gistervanavond in de Johan Cruijff Arena met 3-0 gewonnen van Young Boys. De Amsterdammers waren oppermachtig en kregen legio aan kansen tegen de Zwitsers. Dat de wedstrijd slechts in 3-0 eindigde is een klein wonder te noemen.

''Nouja, het zijn geen koekenbakkers, maar als wij goed spelen dan zijn wij beter. En dat hebben wij vandaag laten zien'', vertelt Klaassen. ''Dan zien zij er misschien slecht uit, maar ze schakelden wel Leverkusen uit. Dan kun je natuurlijk wel wat.''

Ook Ten Hag complimenteert de ploeg, maar benadrukt hoe belangrijk het is dat de spelers alert en scherp blijven: ''Ik denk dat, in heel veel facetten van het voetbal, wij een hoog niveau hebben gehad. Dat betekent ook voor volgende week dat ze vast op revanche belust zijn. Dus we zullen volgende week dezelfde scherpte aan de dag moeten leggen. Zodat ons niet overkomt wat Leverkusen is overkomen. Een 3-0 na één helft hoeven we niet de angst voor te hebben, maar we moeten wel alert en scherp blijven''