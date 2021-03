Ten Hag blijft investeren in Brobbey, ondanks transfer

Ajax beleeft een eenvoudig middagje in het MAC³PARK stadion door PEC Zwolle met 0-2 te verslaan. De goals werden gemaakt door Neres en Tagliafico. Tijdens de persconferentie na de wedstrijd ging het ook over de transfer van Brian Brobbey.

Trainer Erik ten Hag vond Ajax de betere ploeg in Zwolle. "We hebben veel kansen bij elkaar gespeeld en hebben twee goede goals gemaakt voor de rust." De trainer van Ajax wil zich nu focussen op de volgende wedstrijd. "We kunnen ons gaan voorbereiden op Young Boys".

Nieuwe aanwist Oussama Idrissi is blij met zijn speelminuten. "Ik merkte aan mijn lichaam dat er nog veel meer inzat. Dus op fysiek vlak ziet het er harstikke goed uit bij mij."Idrissi blijft geduldig. "Ik wist hoe de kaarten geschud waren."

Transfer Brobbey

Ten Hag zal blijven investeren in de 19-jarige spits en vindt hem nog steeds een "Belangrijke schakel" in de kleedkamer. "Wij willen wat bereiken en daar hoort hij bij", verzekert Ten Hag. "Ik ben ervan overtuigd, dat hij de komende wedstrijden ook nog van waarde zal zijn."

