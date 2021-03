Ook dit jaar geen feest met Koningsdag en Bevrijdingsdag

Dat hebben de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad afgesproken met demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), meldt RTL Nieuws.

Met de beslissing willen zij duidelijkheid scheppen voor de organisatoren van evenementen, aldus Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen. "Een groot evenement op poten zetten kost veel voorbereidingstijd. We weten nu niet of een publieksfeest eind april, begin mei mogelijk zal zijn."

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft laten weten dat de veertien bevrijdingsfestivals op 5 mei voor het tweede opeenvolgende jaar alleen online te bezoeken zijn. De burgemeesters wilden de periode dat ze geen vergunningen gaan afgeven niet oprekken tot 1 juni of 1 juli, dat is volgens Bruls "te ver in de tijd".