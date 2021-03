Zorgen over veiligheid in omgeving waar doodgeschoten Lau (22) werd gevonden

Nabestaanden van de 22-jarige Lau hebben een paar dagen geleden bloemen neergelegd. De recherche houdt er rekening mee dat het slachtoffer ergens anders is doodgeschoten en dat het lichaam daarna naar het pad bij de Nico Broekhuysenweg is gebracht.

Beangstigend

"Heel beangstigend", zegt een omstander. "Het zal 's nachts gebeurd zijn. En normaal, als er geen avondklok is, dan lopen we hier 's nachts met de hond. Stel je voor dat je dat net ziet gebeuren. Griezelig."

Haar man denkt er ook zo over. "Het is helaas wel vaker dat er hier dingen gebeuren die het daglicht schijnbaar niet kunnen verdragen. Afgebrande brommertjes, vuilstort. Van alles en nog wat. Dus wat dat betreft denken wij dat het goed zou zijn als er hier iets meer cameratoezicht zou zien op toegangswegen. Dat men het iets meer in de gaten kan houden wat hier allemaal gebeurt."

Meer informatie

De recherche vraagt mensen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Nico Broekhuysenweg zich te melden. Ook wordt er gezocht naar meer informatie over het slachtoffer.

Tot slot willen de rechercheurs weten of er in de nacht van donderdag op vrijdag een schot of schoten zijn gehoord in Amsterdam of in de regio Zaanstreek-Waterland, in de hoop dat zo duidelijk kan worden waar de schietpartij plaatsvond.