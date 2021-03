Ajax om 13.00 uur in de koker voor loting kwartfinale Europa League

Er zijn zeven teams die Ajax kan treffen. Daar zitten aansprekende namen als Arsenal, Manchester United en AS Roma tussen. Ook is het mogelijk dat Ajax naar Spanje moet afreizen. Granada en Villarreal zitten namelijk beide nog in het toernooi. De laatste twee mogelijke tegenstanders zijn Slavia Praag en Dinamo Zagreb, dat in de achtste finale knap afrekende met Tottenham Hotspur.



Het heenduel in de kwartfinale is op 8 april, de return volgt op 15 april. Mocht Ajax de halve finale bereiken, dan speelt het die duels op 29 april en 6 mei. Op woensdag 26 mei is de finale in het Poolse Gdansk.