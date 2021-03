Ajax wint met 0-2 van Young Boys en mag naar kwartfinale Europa League

Ajax is door naar de kwartfinale van de Europa League. In Zwitserland wist de ploeg van Eric ten Hag opnieuw te winnen van Young Boys. Het werd 2-0.

In de eerste vijftien minuten waren er meerdere kansen voor Youngh Boys. Daarna was het de beurt aan Ajax, Klaassen en Antony probeerden tevergeefs te scoren.

Een paar minuten later wist Neres de 0-1 te maken. Vanaf dat moment was het al duidelijk dat het bijna niet meer te doen zou zijn voor Young Boys om zelf in de kwartfinale te komen, want vorige week wist Ajax al in de Johan Cruijff Arena met 3-0 van de club te winnen.

Kort na de rust scoorde Tadic. Dat gebeurde na een penalty, die Ajax mocht nemen omdat een speler van Young Boys met zijn arm de bal raakte. Het leek vlak daarna 1-2 te worden, maar dat doelpunt van Young Boys werd afgekeurd omdat de speler buitenspel stond.

Tijdens de rest van de wedstrijd werd er niet meer gescoord.