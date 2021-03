DENK wil bewijs voor eerlijke sollicitatie: "Anders sprake van discriminatie"

DENK wil dat de bewijslast voor arbeidsdiscriminatie wordt omgedraaid. Bij een vermoeden van een oneerlijke sollicitatieprocedure, moet de gemeente als werkgever aantonen dat er niet is gediscrimineerd.

Pixabay

Raadslid Sheher Khan dient daarvoor volgende week een initiatiefvoorstel in. Als een sollicitant ‘concrete aanwijzingen’ heeft dat iemand anders met nagenoeg dezelfde cv wel is uitgenodigd of aangenomen voor een vacature, dan moet de gemeente Amsterdam ‘duidelijk motiveren’ waarom de ander niet op gesprek mocht komen. Als het de gemeente niet lukt om in deze bewijslast te voorzien, ‘dan kan er vanuit worden gegaan dat discriminatie heeft plaatsgevonden’.

Quote "Iedereen roept dan: 'Je wil op de stoel van de rechter gaan zitten'. Maar dat is helemaal niet de bedoeling" denk-raadslid sheher khan

Khan wil dat deze aanpassing wordt opgenomen in het ‘Werkplan Aanpak Arbeidsdiscriminatie’ van de stad. Khan: "Iedereen roept dan: 'Je wilt op de stoel van de rechter gaan zitten.' Maar dat is helemaal niet de bedoeling. Het gaat er om dat iedereen bewust is van een discriminatievrij en inclusief recruitmentproces. Je dwingt werkgevers zo erover na te denken.”



Als de gemeente of gemeentelijke bedrijven niet kunnen aantonen dat ze hun eigen regels naleven, dan kan dat volgens Khan ertoe leiden dat je alsnog met elkaar om de tafel komt of dat je vervolgens een sterkere zaak hebt bij de rechter.

Discriminatie op de werkvloer Volgens het raadslid is in IJsland al groot succes geboekt met de omkering van de bewijslast om de loonkloof tussen mannen en vrouwen aan te pakken. Ook wil hij dat het ingezet wordt om discriminatie op de werkvloer tegen te gaan. Als bijvoorbeeld niet kan worden aangetoond dat signalen over racistische pesterijen goed zijn opgevolgd, ook dan kan discriminatie worden aangenomen.



Khan weet nog niet of hij een meerderheid van de raad achter zijn plan krijgt, maar hij denkt dat er wel “een aantal linkse partijen voor zijn te porren”. Mocht het zover komen, dan betekent het wel een stuk meer werk en administratie voor de ambtenaren. Khan: “Dat moet te ondervangen zijn in dit digitale tijdperk. En als ik solliciteer ben ik er ook dagen mee bezig. Daar mag best wat tegenover staan.”