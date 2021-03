Museumplein en omliggende straten opnieuw aangewezen als veiligheidsrisicogebied

In het besluit is te lezen dat de driehoek (burgemeester Halsema, politie en Openbaar Ministerie) reden heeft om aan te nemen dat er mensen met wapens naar het plein willen komen voor een onaangekondigde en verboden demonstratie. De politie heeft daarom toestemming om personen in het gebied preventief te mogen fouilleren.

Honderden aanhoudingen

Op zondag 17 januari vond er voor het eerst een dergelijke actie plaats. Op de verboden demonstratie tegen de geldende coronaregels kwamen toen ongeveer tweeduizend demonstranten af. Toen de politie het Museumplein wilde ontruimen ontstonden er rellen en werd er door relschoppers geweld gebruikt tegen agenten, ME'ers en politiepaarden. Voor die rellen, en de verboden demonstraties die in de weekenden erna volgden, zijn inmiddels honderden aanhoudingen gedaan.

Dit weekend staan er op verschillende locaties in de stad overigens ook toegestane demonstraties plaats. Zo is er vandaag een Koerdische demonstratie in het Oosterpark. Op zondag is er in het Arenapark een demonstratie tegen burgemeester Halsema en vindt er een anti-racisme demonstratie plaats in het Westerpark.