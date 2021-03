Demonstratie tegen racisme en fascisme in Westerpark

"Ik stond vorig jaar op het Jaarbeursplein en in het Nelson Mandela park en daarna zag je dat er 10.000 mensen stonden, we staan hier in een beweging en er iets gaat gebeuren. Maar het is niets gebeurd",zegt een demonstrant. "Wij staan hier omdat we het er niet mee eens zijn wat er allemaal gaande is. Hoe mensen die tot bepaalde groepen horen worden buiten gesloten en hoe ze worden behandeld", zegt een ander.

De demonstratie was aangemeld bij de gemeente, in tegenstelling tot het protest op het Museumplein. Daar greep de politie in omdat demonstranten zich niet aan de coronaregels hielden. In het Westerpark mochten 500 mensen komen. Even leek het erop dat het te druk werd en de politie moest ingrijpen, maar dit gebeurde uiteindelijk niet.