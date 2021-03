"Coronamaatregelen niet versoepeld, ook avondklok blijft"

Dat meldt de NOS op basis van Haagse bronnen.

Demissionair premier Mark Rutte overlegde vandaag met ministers in het Catshuis in Den Haag over de maatregelen. Versoepelingen die op tafel lagen, waren onder meer het afschaffen van de avondklok, het deels weer openen van het hoger onderwijs, het openen van terrassen rond Pasen en meer ruimte voor de detailhandel.

Terrassen

Menno de Jong van het Outbreak Management Team (OMT) liet zich vandaag in een interview met AT5 al kritisch uit over de mogelijke versoepelingen en het openen van de terrassen. "Op basis van het toenemend aantal besmettingen is er gewoon heel weinig ruimte voor versoepelingen", aldus De Jong. "De avondklok zou ik zeker aanhouden. We zijn er nog niet." Het OMT-lid was wel te spreken over mogelijke festivals vanaf 1 juli." Ik geloof wel dat er in drie maanden dusdanig veel kan veranderen dat zoiets mogelijk moet zijn." De viroloog hoopt dat iedereen nog even kan volhouden. ''Even door de zure appel heen bijten: ik geloof echt dat er de komende maanden steeds meer mogelijk wordt.''

Dinsdag is er weer een persconferentie met demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).