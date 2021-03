Festivals en evenementen vanaf 1 juli zeker niet onrealistisch: ''Ik ben er optimistisch over''

Over drie maanden weer meteen grote groep op een festival of een ander evenement staan, is zeker geen onrealistisch scenario. Dat stelt viroloog van het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team (OMT) Menno de Jong tegen AT5. ''We moeten even door de zure appel heen bijten. Ik geloof echt dat er de komende maanden steeds meer mogelijk word.''