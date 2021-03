Ten Hag blij met overwinning: "We kijken uit naar Super April"

Ajax maakte gisteravond met 5-0 tegen ADO Den Haag de weg vrij naar het kampioenschap. Ze lopen nu elf punten voor op de nummer twee en hebben nog maar tien punten uit acht wedstrijden nodig voor de titel. "We moeten zorgen dat we daar klaar voor zijn en daar kijken we naar uit", stelt Ten Hag na de wedstrijd.

"Ik heb genoten van het positiespel van mijn ploeg", vertelt Ten Hag. "Zo zie ik het graag. Alleen de afronding, daar ontbrak het wat aan. Daar kwam nog een goal bij, wel een hele mooie trouwens." Davy Klaassen scoorde de 5-0 in de vijftigste minuut, nadat de eerste vier al in de eerste helft waren gemaakt.

Vooral Devyne Rensch blonk uit. "Met een goal en twee assists kan je wel zeggen dat dit mijn beste wedstrijd is", vertelde hij. Ten Hag is erg te spreken over het spel van Devyne. "Vanaf dag één in de voorbereiding lijkt hij wel elke dag beter te worden."

'Super April'

Na de klinkende overwinning gisteravond was er ook ruimte voor de relativerende woorden van Ten Hag. "Wij moeten van wedstrijd naar wedstrijd gaan, en onszelf zien te verbeteren. Vandaag heb ik weer verbetering gezien, daar ben ik blij mee. We moeten ons voorbereiden op Super April, we hebben finales te spelen. We moeten zorgen dat we daar klaar voor zijn en daar kijken we naar uit."