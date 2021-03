Een helikopter, drone en heel veel zwaarbewapende agenten: dit is het Marengo-proces

Zwaarbewapende agenten, een rondcirkelende helikopter en drone, en wachtende pers bij de bunker in Osdorp. Na drie jaar voorbereiding gaat het Marengo-proces vandaag inhoudelijk beginnen. Zeventien verdachten, waaronder Ridouan Taghi, moeten zich verantwoorden voor zeer zware misdaden.

De wegen naar de zwaarbeveiligde rechtbank in Osdorp zijn afgezet en er is veel politiemacht op de been. Het zouden de zwaarste beveiligingsmaatregelen ooit zijn genomen bij een strafproces.

De bunker

De pers kan niet aanwezig zijn bij de zitting omdat de 'bunker' niet groot genoeg is voor alle zestien verdachten, de beveiligers, advocaten, én de pers. Er wordt al langer kritiek geuit op de keuze voor de bunker in Osdorp als locatie. De zwaarbeveiligde rechtbank op Schiphol zou logischer zijn geweest, stellen critici.

Saskia Belleman, rechtbankverslaggever bij De Telegraaf vertelt waarom de rechtszaak niet wordt gestreamed: