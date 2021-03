SP: Amsterdamse kopers en verkopers dupe van onderlinge afspraken makelaars

SP-fractievoorzitter Erik Flentge heeft naar aanleiding van een artikel in dagblad Trouw raadsvragen gesteld over onderlinge afspraken die veel makelaars in de Randstad zouden maken. De SP-fractie is van mening dat veel Amsterdamse kopers en verkopers daar de dupe van zijn en vindt daarom dat de makelaardij weer een beschermd beroep moet worden.