Amsterdammer (22) opgepakt na video waarin jongen gevraagd wordt penis te tonen

De politie noemt uit privacyoverwegingen geen naam van de verdachte, maar gezien de leeftijd gaat het vermoedelijk om Bilal Wahib.

In de video is te horen dat de fan "17 doezoe" (17 duizend red.) euro van Wahib zou krijgen, als hij zijn penis laat zien. Uiteindelijk doet de jongen dit ook voor het oog van alle kijkers van de livestream. Nadien barsten de twee acteurs in lachen uit: "Hij heeft gewoon zijn piemel laten zien", schatert Wahib.

Onacceptabel

Topnotch, het platenlabel waarbij Wahib zit, heeft besloten alle werkzaamheden met hem als artiest neer te leggen. "We betreuren de situatie zeer en keuren het gedrag dat de artiest heeft laten zien ten strengste af", zo staat te lezen in een statement. NPO Zapp, waar Wahib het programma Teenage Boss maakt, noemde de video eerder al "onacceptabel".

RTL, dat via Videoland Mocro Maffia uitzendt, meldt dat zij "enorm zijn geschrokken" van het filmpje. "Het incident is momenteel in onderzoek van de zedenpolitie, we wachten de uitkomst hiervan af. In de tussentijd hebben we besloten de uitzending van Rooijakkers over de Vloer van vanavond, waar Bilal Wahib in te zien is, te vervangen door een andere aflevering."

AT5 heeft de manager van Wahib en Ahammoud, Nathan Moszkowicz, om een reactie gevraagd, maar nog niets van hem gehoord.