Per ongeluk bekendgemaakt: Michelinster voor Daalder en Wils, twee voor Restaurant 212

Dennis Huwae, eigenaar van restaurant Daalder, werd vanochtend verrast met het goede nieuws. Hij zegt ontzettend blij en trots te zijn: "Het is een gekkenhuis! Ik heb honderden gemiste oproepen. Het is zo mooi dat we zo sterk corona uit zijn gekomen. Beter had het niet gekund."

Daalder en Wils zijn twee van de acht restaurants in het land die er vandaag een ster bij hebben gekregen. Restaurant 212 heeft er net als nog één restaurant in Nederland een tweede ster bijgekregen. In Amsterdam zijn er nu in totaal 20 sterrenrestaurants.

Per ongeluk gepubliceerd

Dat de sterren nu al bekend zijn, was zeker niet de bedoeling. De officiële presentatie van de nieuwe Michelingids zou pas over twee dagen plaatsvinden in het DeLaMar Theater. Hoe het kan dat de sterren al zijn gepubliceerd in de app, is onduidelijk. Ook is het nog niet duidelijk welke restaurants hun ster verliezen.