Gemeente komt met 21,4 miljoen euro om cultuursector te steunen

Het geld is ook bedoeld om culturele instellingen en makers te helpen bij het opstarten, zodra versoepeling van coronamaatregelen weer mogelijk is laat cultuurwethouder Meliani weten. Het plan zet in op 'behoud van banen in de cultuursector, het bevorderen van cultuurbezoek, het stimuleren van nieuwe samenwerkingen en experimenten om de cultuursector toekomstbestendig te maken'.

Krachten bundelen

De gemeente zet gesprekken met het Rijk voort over extra steun aan de cultuursector en over meer mogelijkheden voor openstelling. Ook worden gesprekken met private fondsen en bedrijven in Amsterdam gevoerd over gezamenlijke ondersteuning van kunst en cultuur in Amsterdam.

Het totale bedrag van 21,4 miljoen euro voor het plan bestaat uit het resterende bedrag van de gemeentelijke steunmaatregel 2020 van 5,7 miljoen euro en de ontvangen middelen uit het tweede steunpakket van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de lokale cultuursector van

15,7 miljoen euro.

Het plan wordt in verschillende fases uitgevoerd, te beginnen bij het verlenen van noodsteun aan de sector.