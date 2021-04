Stad NL V Het 'homohuwelijk' is 20 jaar: "Mooi, maar er is nog veel te doen"

Job Cohen was twintig jaar geleden, klokslag 12 uur in de nacht van 31 maart op 1 april, de eerste burgemeester ter wereld die een burgerlijk huwelijk sloot tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. En hij is er nog steeds trots op. "Het is een van de mooiste herinneringen die ik heb aan de tijd dat ik burgemeester was." Onder toeziend oog van de verzamelde wereldpers waren vier Amsterdamse paren die nacht de allereersten.

Kees Neefjes en Rop Janze waren er altijd vanuit gegaan dat ze niet zouden trouwen. "Dat was toen zo. Je groeide op met het idee dat je geen kinderen zou krijgen en ook niet zou trouwen." Maar na jaren voorbereiding in Den Haag, met als drijvende kracht Boris Dittrich van D66, kwam het zogenaamde 'homohuwelijk' er dan toch. Kees en Rop woonden op dat moment samen na 7 jaar latten, en vonden ze het een mooi moment ook maar meteen in het huwelijksbootje te stappen.

Quote "De bakker heeft het vrouwtje eraf gehaald, en er zelf een mannetje bij geplakt" rop en kees trouwden 20 jaar geleden

"Je kon goed merken dat de stad er nog niet helemaal klaar voor was', herinneren Rop en Kees zich. "Ons trouwboekje bijvoorbeeld, daar staan onze namen keurig in genoemd, maar op de volgende bladzijde staat dat we bruid en bruidegom zijn." En ook de twee mannetjes bovenop de bruidstaart zijn provisorisch geplakt. "De bakker heeft het vrouwtje eraf gehaald, en er zelf een mannetje bij geplakt." Maar de dag zelf was magisch. En ook een beetje een statement. Kees en Rop zijn dwars door de stad gelopen, met grote trouw-boeketten in hun hand, en alle gasten die meeliepen hadden roze linten om. "Zelfs de ooms, die hadden gezegd dat ze eigenlijk gewetensbezwaarden waren, hahaha".

Quote "Dat huwelijk, dat staat. Maar het is nu allemaal alweer veel erger" oud-burgemeester job cohen

Kees en Rop kunnen er nu om lachen, maar realiseren zich ook dat de emancipatie van lhbtq-personen nog lang niet klaar is. "Homo's, lesbi's en transgenders zijn wel veel meer zichtbaar dan vroeger, maar dat is één kant van het verhaal. 'Homo' is op scholen nog steeds het populairste scheldwoord. En dat maakt het voor kinderen die uit de kast willen komen heel erg moeilijk. Daar kun je je als kind heel eenzaam bij voelen", vertelt Kees. Oud-burgemeester Cohen is trots dat hij de eerste ter wereld was die het 'homohuwelijk' afsloot. "Dat pakt niemand me meer af." Maar daarnaast baalt hij ervan hoe het de laatste jaren gaat met de homoacceptatie in de stad. "Dat huwelijk, dat staat. Maar het is nu allemaal alweer veel erger. Dat je niet meer hand in hand op straat kunt lopen is heel erg, daar moeten we met zijn allen mee aan de slag!"

