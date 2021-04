Druk op de ziekenhuiszorg neemt weer toe: "We snakken naar de vaccinaties"

Het Amsterdam UMC en het OLVG merken dat de druk op de reguliere zorg weer toeneemt. Nu het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen snel oploopt, zijn er extra bedden en personeel nodig om die patiënten op te vangen. En dat gaat ten koste van de overige zorg. "Het streven is nu om niet-acute operaties en behandelingen binnen zes weken door te laten gaan", vertelt Moniek Köhler, medisch directeur van het Amsterdam UMC.

Het is niet de eerste keer dat de reguliere zorg in de ziekenhuizen onder druk komt te staan. Toch merkt Van Nieuwenhuizen nu een belangrijk verschil: "Na de eerste golf hadden we een marathon gelopen, de tweede golf was nog een onverwachte halve marathon erachteraan. En nu moeten we weer. Men is gewoon op."

Ook het OLVG moet de planbare zorg terugschalen. Nog maar twaalf tot veertien van de twintig operatiekamers zijn beschikbaar. "Het personeel dat normaal in deze operatiekamers werkt, is nu nodig op onze ic, om covidpatiënten op te vangen", vertelt Roos van Nieuwenhuizen, medisch hoofd van het crisisteam van het OLVG.

Het streven van het Amsterdam UMC is om planbare operaties, zoals heup- en knieoperaties, binnen zes weken uit te voeren. "Tot nu toe lukt dat, maar of dat ook blijft lukken is afhankelijk van het aantal coronapatiënten dat we de komende tijd opnemen. Het kan dus zijn dat er afspraken verzet moeten worden."

"De afgelopen tijd zagen we het aantal coronapatiënten langzaam toenemen. In eerste instantie kan je dat nog opvangen, maar op een gegeven moment komt er een kantelpunt", zegt Köhler. "Daar komt bij dat we tot nu veel patiënten konden uitplaatsen naar andere regio's, maar daar neemt de druk nu ook toe." Köhler benadrukt dat acute en semi-acute operaties gewoon doorgaan.

"Daar komt nog bij dat veel zorgmedewerkers niet zijn gevaccineerd", vervolgt ze. "In januari kregen we een voorraadje vaccins. Dat is naar de zorgmedewerkers gegaan die op dat moment op de corona-afdeling stonden, maar die bezetting rouleert, dus er staan nu weer een hoop ongevaccineerde mensen op de corona-afdeling."

Ook in het Amsterdam UMC merken ze dat het personeel aan een lichtpuntje toe is. "Ze lopen op hun tandvlees", zegt Köhler. "Als we naar de verpleeghuizen kijken, zien we dat vaccinaties daar helpen. We snakken naar die vaccinaties, zowel voor ons personeel als voor onze patiënten."

Toch zitten de parken vol

"De komende weken zullen we alles moeten doen om te voorkomen dat de besmettingen verder oplopen, en moeten we het r-getal zo laag mogelijk houden", zegt Köhler. Dat een groot aantal mensen toch besluit om het Vondelpark op te zoeken, kan ze ergens wel begrijpen. "Maar eigenlijk kan het nog niet. We moeten nog even volhouden. Houdt je goed aan de maatregelen die we met elkaar hebben afgesproken, hoe moeilijk dat ook is."