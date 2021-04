Speciale eenheden van de politie oefenen in Olympisch Stadion

Snelle auto's, zwaarbewapende agenten en een politiehelikopter. Het klinkt als een actiefilm, maar vanochtend was dit te zien bij het Olympisch Stadion. Daar werd een oefening gehouden door agenten van Dienst Speciale Interventies (DSI).

Om wat voor oefening het precies gaat kan de politie niet zeggen. De DSI heeft de leiding bij de inzet van speciale eenheden van politie en Defensie en kan bijvoorbeeld optreden als arrestatieteam of om een gijzeling te beëindigen. Ook worden zij ingezet bij een terroristische aanslag.

Speciale eenheden van de politie oefenen met enige regelmaat in de stad. "Landelijk wordt er dagelijks in allerlei soorten situaties geoefend", aldus een politiewoordvoerder. "Soms gebeurt dit op politieterrein en soms is het wat meer zichtbaar, zoals vandaag bij het Olympisch Stadion."