In 1993 vermoorde prostituee mogelijk slachtoffer seriemoordenaar

De Amsterdamse Judit Nyari, die in december 1993 dood werd gevonden, zou het slachtoffer kunnen zijn geweest van een nog onbekende seriemoordenaar. Dat zegt de Rotterdamse politie in de politiepodcast De moord op Judit Nyari. Ze zou in Amsterdam vaak "Judit Klein" of "Kleine Judit" worden genoemd.

Op 6 december 1993 wordt bij visplek de Meerval in Dronten het lichaam gevonden van een vrouw. Het blijkt te gaan om de 25-jarige Judit Nyari uit Amsterdam. Ze werkte de laatste fase van haar leven als prostituee in Amsterdam en Utrecht. Ze wordt op 1 december 1993 voor het laatst gezien in de trein van Amsterdam naar Utrecht. De zaak van Judit Nyari is sinds vorig jaar dit jaar weer in de publiciteit. Na eerdere afleveringen van de podcast kwamen er al meerdere tips binnen over "Judit Klein" .

Judit Nyari is niet de enige vrouw die in de jaren '80 en '90 werd vermoord, zonder dat daarvoor een dader is gepakt. De politie in Rotterdam doet al jaren uitgebreid onderzoek naar mogelijke patronen in de ruim honderd moorden in die periode. Rene Bergwerff, leider van het Cold Case-team Rotterdam: "Het kan niet zo zijn dat als er nu nog 80 zaken open staan, dat we dan met 80 verschillende daders te maken hebben. Dat lijkt niet waarschijnlijk. Met andere woorden; er moeten gewoon zaken aan elkaar te relateren zijn. Er moeten gewoon daders voor meer dan één zaak verantwoordelijk zijn."

Het is ook mogelijk dat Nyari een conflict had met iemand over drugs. De politie vraagt mensen die Judit hebben gekend, mogelijk onder één van de genoemde namen, en meer weten over haar contacten destijds zich te melden. Dat kan via de opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.