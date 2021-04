Politie plukt zelfgebouwde kart van de weg in Westelijk Havengebied

De politie keek vanmiddag vreemd op toen een zelfgebouwde kart met hoge snelheid en zonder kenteken voorbijreed tijdens een controle bij een illegale straatrace op de Siciliëweg in Westelijk Havengebied. Bij controle bleek dat deze kart was voorzien van een 600cc motorfiets motor en ontbrak er een goed functionerende rem. De politie heeft de kart in beslag genomen en zal hoogstwaarschijnlijk worden vernietigd.