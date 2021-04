Ajaxfan Kale baalt van interlandperiode: "Blind was zo lekker bezig"

Het voelde als een eeuwigheid, maar het duurde in werkelijkheid slechts twee weken, de interlandperiode. Nu die verplichtingen voorbij zijn breekt voor Ajax een maand aan waarin twee prijzen te verdienen zijn, de KNVB Beker en de schaal. Donderdag wacht eerst AS Roma in de kwartfinale van de Europa League en dat mag volgens Ajaxfan Kale, die het deze week even zonder partner Kokkie moet doen, geen probleem zijn voor de ploeg van Erik ten Hag.

In de wekelijkse Youtube video vertelt Kale waarom hij deze week alleen is. ''Kokkie heeft last van alle perikelen die gebeuren rondom de horeca, dat laat zijn sporen na. Het elke keer weer uitstellen van het opengooien van zijn tent dat heeft invloed. Ik hoop dat hij er snel weer bij is.''

Voor Ajax is de maand 'super april' aangebroken. De ploeg van Erik heeft sinds de winst op Heerenveen gisteren (1-2) nog maar zeven punten nodig voor het 35ste kampioenschap. Als ze doorgaan met winnen kunnen ze op zaterdag 24 april, thuis tegen AZ de schaal omhoog houden.

KNVB Beker

De KNVB Beker kunnen ze een weekend eerder op zondag 18 april binnenslepen, Vitesse is dan de tegenstander in de Kuip. Voor de derde prijs waar de Amsterdammers voor in de race zijn is de eerste horde aanstaande donderdag. Dan is de eerste kwartfinalewedstrijd in de Europa League tegen AS Roma in de Johan Cruijff Arena.

''Ik denk dat iedereen ervan doordrongen is dat je anders voor de dag moet komen tegen AS Roma dan tegen Heerenveen'', zegt Kale die Ajax geen goede wedstrijd vond spelen tegen de Friezen. ''Het was een hele slechte pot van Ajax.''

Spannende weken

De Amsterdammers moeten het donderdag in ieder geval doen zonder Daley Blind, hij raakte tijdens de interlandwedstrijd tegen Gibraltar geblesseerd aan zijn enkel en komt dit seizoen niet meer in actie.

''Het worden spannende weken, dat vind ik wel lullig voor Blind, beterschap voor die jongen. Als je toch zover gekomen bent, al die toestanden met zijn hart en dan zo terugkomen, in een bloedvorm zijn en dan in zo'n lullige wedstrijd geblesseerd raken, bedankt Nederlands Elftal'', zegt Kale licht geïrriteerd. ''Maar goed we moeten het doen met de mensen die we hebben en Erik ten Hag pretendeert een brede selectie te hebben, dan moet hij dit ook kunnen opvangen.''