Ajax compenseert seizoenkaarthouders met retro-jack met oude logo

Ajax compenseert de seizoenkaarthouders voor de wedstrijden die ze hebben moeten missen door het publieksverbod. Kaarthouders die voor minimaal 35 procent afzien van compensatie krijgen een 'uniek retro Ajax-jack'. De fans die volledig afzien van compensatie wordt een exclusief evenement in het vooruitzicht gesteld, waarbij ze het Ajax-borstbeeld uit handen krijgen van een (oud-)speler. Vorige maand werd er al druk gespeculeerd over de terugkeer van het oude logo . Of het dan alleen hier om ging of dat er nog meer gaat komen is nog niet duidelijk.

"Een geheel seizoen spelen zonder publiek raakt Ajax hard, in de kern van het bestaan maar ook financieel", laat de club weten. "In het bericht aan seizoenkaarthouders wordt daarom ook uitgelegd dat er opties zijn om (deels of geheel) af te zien van compensatie. Maar Ajax realiseert zich dat deze crisis veel fans raakt en heeft daarom een ruime regeling opgesteld en begrip voor ieders keuze."

Met trots gedragen

Wanneer seizoenskaarthouders voor minimaal 35 procent afzien van compensatie, krijgen zij een 'uniek Ajax-jack'. "Dit jack wordt niet in de winkels verkocht en is speciaal voor deze gelegenheid gemaakt. Het is geïnspireerd op het iconische rode Ajax-jack uit de jaren zeventig wat door spelers als Johan Cruijff, Piet Keizer en Sjaak Swart met trots werd gedragen", stelt de voetbalclub.

"Voor de fans die geheel afzien van compensatie wordt - zodra de RIVM-regels dit weer toestaan - een exclusief evenement georganiseerd waarbij ze een uniek kijkje in de keuken van de club krijgen. Uiteraard ontvangen zij ook het retro Ajax-jack en het borstbeeld uit handen van een (oud-)speler", verzekerd de club de kaarthouders.

'Buiten de lijnen ook een topclub'

Directeur-bestuurder van de supportersvereniging, Fabian Nagtzaam, laat weten erg blij te zijn met de mogelijkheden die Ajax biedt aan haar seizoenskaarthouders. "Wij kennen geen andere club die een dergelijke ruime keuzeregeling aanbiedt aan zijn supporters. Al bij een relatief laag percentage aan donatie, biedt de club dergelijke cadeaus aan. Ajax laat hierdoor eens temeer blijken niet alleen op, maar ook buiten het veld een topclub te zijn."