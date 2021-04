Studentenflats Uilenstede krijgen rookmelders en brandwerende deuren

Aanleiding van deze veranderingen is een brand die in februari op de vierde verdieping van één van de flats uitbrak. Een aantal studenten moest worden behandeld na het inademen van rook. Nadien bleek dat niet alle studentenwooneenheden een rookmelder hebben.

Aanpassingen

Studentenhuisvester DUWO heeft een onderzoek laten doen naar de brandveiligheid van het gebouw. "We kwamen erachter dat de deuren niet brandvertragend genoeg waren. Alle deuren van Uilenstede worden nu verandert zodat brand niet kan overslaan", vertelt de vestgingsdirecteur van DUWO Amsterdam.

"We hebben gezien dat er veel onrust was bij de bewoners van de flats. Zij vinden dat de rookmelders nodig zijn en dat vinden wij ook", laat DUWO weten. "We hebben besloten om Uilenstede naar voren te trekken en nu met de plaatsing van de deuren ook meteen de rookmelders instaleren."

Inspecties

De huisvester houdt al meerdere keren per jaar inspecties in het complex om te kijken of er geen spullen in de gangen staan, zodat bij brand iedereen het gebouw veilig kan verlaten. Als extra actie komt er nu nog bij dat DUWO de studenten bewust gaat maken van wat er moet gebeuren als er brand ontstaat.