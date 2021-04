Wandelkaart tijdens herdenking 4 en 5 mei: "Herinnert ons aan medemenselijkheid, solidariteit en hulp"

De herdenkingen op 4 en 5 mei worden dit jaar opnieuw anders gevierd. Door de coronamaatregelen is er geen publiek aanwezig. Om de herdenking toch toegankelijk te maken voor Amsterdammers is er een speciale wandelkaart gemaakt.

Bij één van de monumenten die vermeld staan op de kaart, De Hollandsche Schouwburg, ontmoeten we Annemiek Gringold. Gringold is projectleider en conservator van het Nationaal Holocaust Museum Joods Cultureel Kwartier. Elk jaar worden bij het monument de joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen herdacht . "We staan hier op de plek waar vroeger de theaterzaal zich bevond. Het was in deze theaterzaal dat joden bijeen werden gebracht in afwachting van hun deportatie", vertelt Gringold op de binnenplaats van de Schouwburg.