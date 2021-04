Woning beschoten in Osdorp: "Vorige maand is hun auto al in de fik gestoken"

De politie is vanmorgen vroeg een onderzoek gestart nadat er een woning is beschoten in Osdorp. Het gaat om een huis in de Barbara van Meertenstraat. De politie bevestigt dat de auto van de bewoners vorige maand ook al het doelwit was van een aangestoken brand.

De melding van de beschieting werd rond 4.45 uur gedaan. Er waren mensen aanwezig in de woning, maar zij raakten niet gewond. In de gevel van de woning zijn diverse kogelinslagen. Ook werden er hulzen aangetroffen.

De Forensische Opsporing kwam ter plaatse voor onderzoek. Ook werd er een politiehond ingezet. Of het om een gerichte actie gaat kon de politie nog niet zeggen, al bevestigt de politie wel dat het dezelfde slachtoffers zijn van een autobrand vorige maand. Een avond voor die autobrand werd er al geprobeerd dezelfde auto in brand te steken.

'Allemaal lieve buren'

Omwonenden vertelden vandaag tegen AT5 dat ze erg geschrokken zijn van de beschieting en de autobrand vorige maand. "Het is verdrietig voor hen en voor de straat. Iedereen was toen ook al erg bang, iedereen stond op straat." Een andere bewoner vertelt: "Het zijn allemaal lieve buren, we wonen allemaal bijna vanaf het begin hiero. Dus we kennen elkaar. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd."

De politie is op zoek naar twee verdachten die zijn weggevlucht op een scooter. Mensen die meer weten over de beschieting worden gevraagd contact op te nemen met de politie.