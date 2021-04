Eigen Haard gaat schade bewoners Noord vergoeden na stroomstoot

Eigen Haard heeft excuses aangeboden aan de bewoners van studentencomplex Startblok Elzenhagen in Noord na de stroomstoot die hun apparatuur sloopte. De woningcorporatie gaat de schade aan de spullen vergoeden.

Door een stroomstoot begon het laatste weekend van maart de elektrische apparatuur van de acht bewoners te roken, te vonken en te knetteren. Door een losliggende nuldraad in de centrale meterkast kwam er die zondagochtend 400 volt uit de stopcontacten van de studentenwoningen, waardoor alle elektrische apparaten werden opgeblazen.

De bewoners, studenten en statushouders, kregen van Eigen Haard te horen dat zij bij hun inboedelverzekering moesten aankloppen om de schade te verhalen. Daarvan komt de corporatie nu terug. In een brief heeft het de bewoners laten weten dat zij de schade bij Eigen Haard kunnen claimen, wat de bewoners inmiddels ook hebben gedaan.

Vervangende laptop

"Vrijdag komt er een bedrijf langs om de schade op te nemen", vertelt gedupeerde Fleur. Zij heeft inmiddels een vervangende laptop kunnen regelen, maar dat geldt volgens haar niet voor haar buren, drie studerende statushouders. "Zij hebben geen geld achter de hand voor een vervangende laptop, dus zij moeten hun lessen nu volgen via hun telefoon."

PvdA-raadslid Tom Leenders vroeg daarom vanochtend tijdens de commissie Wonen en Bouwen aan woonwethouder Laurens Ivens of hij voor drie tweedehands laptops kon zorgen voor de bewoners. Daarop liet de wethouder weten dat hij stichting !WOON inschakelt om de bewoners te helpen. "Die zijn er toch echt voor om mensen bij te staan om hun rechten te halen. Het is een beetje gek als ik in die positie ga zitten."