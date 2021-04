Nachtclubs openen deuren voor telkens enkele bezoekers tijdens "clubwalk"

Er doen vijf clubs mee: de Supperclub x Bar Rouge, Kopstootbar, Escape, Club NL en Disco Dolly x Cannibale Royale. De route duurt anderhalf tot twee uur. In de clubs draaien dj's en bij de uitgang krijgen de deelnemers een cocktail mee die ze mogen opdrinken als ze buiten lopen.

Popelen

Tickets kosten zo'n 46 euro, dat bedrag wordt verdeeld over de vijf clubs. "Ik denk dat mensen staan te popelen om wat leuks te doen, dus het is een sympathieke actie, maar het is ook bedoeld om een paar eurootjes te verdienen", zegt Jamie van der Will, eigenaar van de Kopstootbar.

Er worden 800 tickets verkocht voor de clubwalk op vrijdag 23 april, zaterdag 24 april en zondag 25 april. Per dag zijn dat er dus twee- tot driehonderd. Wel is het verdeeld in tijdvakken, zodat het niet te druk wordt. Inmiddels zijn er 75 tickets daadwerkelijk verkocht.

Lopend een dansje

Van der Will zegt dat er in de minuut of vijf dat de clubs de deuren openen "lopend een dansje" gedaan kan worden, stilstaan mag binnen namelijk niet. Volgens hem worden de coronaregels niet overtreden. "Het is gecheckt. Er is een jurist mee bezig. Het is een legale walk en er wordt binnen geen drank gedronken."

Sinds 15 maart zijn de clubs al gesloten, al mochten ze in de zomer even open als bezoekers bleven zitten. Van der Will kijkt dan ook naar de clubwalk uit. "We willen mensen lekker het gevoel geven van uitgaan, maar wel op een verantwoorde manier."