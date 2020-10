Nachtclubs pleiten voor experiment met sneltest: 'We willen klaarstaan'

Het is niet de eerste keer dat nachtclubs alarm slaan omdat ze zich zorgen maken over hun voorbestaan . Toch is er een klein lichtpuntje voor de nachtscene: de ontwikkeling van de sneltesten.

Het clubgedeelte van de Chicago Social Club aan het Leidseplein was al lange tijd dicht. En vanwege de strengere coronamaatregelen heeft eigenaar Pieter de Kroon besloten om ook het nachtcafé voorlopig maar weer te sluiten. 'Je wordt heel hard weer terug in de hoek gestompt.'

'Het is nu wel echt tijd om een experiment aan te gaan en als Amsterdam te zeggen: laten we het gaan doen! Want clubs snakken naar financiële steun en de volgende snak is naar weer een beetje perspectief', vindt Pim Evers van Koninklijke Horeca Nederland.

Proef

Momenteel doet de gemeente al een proef met sneltesten in de RAI. Maar of deze testen uiteindelijk ook beschikbaar worden voor de evenementenbranche, is een beslissing die het kabinet moet nemen, zegt een woordvoerder van cultuurwethouder Touria Meliani.