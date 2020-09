Rutte: ontwikkeling coronavirus 'niet alarmerend', nachtclubs blijven wel dicht

'Ik zeg het maar meteen, we hebben geen groot of onverwacht nieuws vandaag', zei Rutte aan het begin van de persconferentie. Wel blijven de nachtclubs en discotheken voorlopig dicht, tenzij ze als een soort café functioneren.

Spannend

Rutte zei wel dat het nog nodig is om het aantal coronabesmettingen verder terug te dringen. 'De ontwikkeling is nu niet alarmerend. Maar met mensen die terugkomen van vakantie en het beginnen van sport en andere activiteiten, blijft de situatie spannend.'

Hij vertelde dat in sommige andere landen de situatie ook niet alarmerend leek, maar dat dat binnen een paar weken 'ontplofte'. 'Dat moet een waarschuwing zijn en is een risico, want het virus heeft geen paspoort.'

Inschalingsniveau per regio

Eerder vanavond stuurde minister Hugo de Jonge een Kamerbrief waarin staat dat de aanpak van het virus per regio kan verschillen. Daarom wordt per regio een 'inschalingsniveau' vastgesteld. Het gaat dan om drie niveaus, namelijk: waakzaam, zorgelijk en ernstig. Op deze manier moet het 'navolgbaar' zijn in welke maatregelen er in verschillende regio's worden genomen.

De Jonge zei dat de niveaus per regio op 22 september publiekelijk gemaakt moeten worden.