De burgemeester over corona, mondkapjes en wapengeweld

Hoe kan een tweede golf aan coronabesmettingen in de stad voorkomen worden? De proef met verplichte mondkapjes op drukke plekken stopt, maar blijft de burgemeester mondkapjes een nuttig middel vinden in de strijd tegen corona?

In het Gesprek met de Burgemeester uit Halsema haar zorgen over het hoge aantal besmettingen in de stad, en praat zij over de ingewikkelde balans tussen het bestrijden van het virus en het beperkt houden van de economische schade. En hoe ziet zij de toekomst van het in grote nood verkerende nachtleven in Amsterdam?

En dan waren er deze zomer ook een groot aantal schokkende geweldsincidenten, met als dieptepunt de moord op Bas van Wijk bij de Nieuwe Meer. Gaan gerichte wapencontroles helpen om het wapengeweld tegen te gaan?