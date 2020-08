Cultuur Nachtclubs dicht vanwege coronaregels: 'We gaan dit niet langer volhouden'

Club NYX aan de Reguliersdwarsstraat en Disco Dolly aan de Handboogstraat sluiten voorlopig de deuren. Volgens de nachtclubs is het handhaven van de coronaregels nauwelijks mogelijk, ook vrezen ze voor nieuwe maatregelen.

'Afgelopen weekend hebben we een officiële waarschuwing gekregen, omdat er iemand stond en Boa's hier binnenkwamen. Dat heeft ons doen besluiten, we gaan dit niet langer volhouden op deze manier', vertelt Rob de Jong, eigenaar van club NYX aan AT5. Ook zou de beleving voor het publiek minder goed zijn. Disco Dolly, die deze week in een verhaal van Het Parool voorkwam waarin stond dat clubs de coronamaatregelen negeerden, liet aan het eind van de middag weten in ieder geval tot september te sluiten. 'Voor nu sluiten we even, er is te veel negatieve aandacht en we willen ook niet verantwoordelijk zijn voor verdere maatregelen', zegt mede-eigenaar Steven Vermaas.

Quote 'We willen ook niet verantwoordelijk zijn voor verdere maatregelen' Steven Vermaas, mede-eigenaar Disco Dolly

Hij zegt dat de club de afgelopen tijd gezocht heeft naar een weg om open te kunnen zijn en het personeel aan boord te kunnen houden. 'We zijn daarin zoekende geweest.' Volgens Pim Evers, mede-eigenaar van Disco Dolly en voorzitter van de Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, twijfelen alle clubs in de stad of ze open moeten blijven. Dat komt mede door de extra maatregelen die burgemeester Halsema gisteren aankondigde. Handhavers zullen meer controleren en zaken zullen sneller gesloten worden. Ook kan er later besloten worden om een maximum aantal bezoekers toe te laten.

Quote 'Het is een soort dreigement met heel veel maatregelen die vrij specifiek op de horecasector gericht zijn' Pim Evers, mede-eigenaar disco dolly