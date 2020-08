D66: 'Rutte geeft idee dat het in Amsterdam problematisch is en dat is niet eerlijk'

D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig is niet te spreken over de communicatie van het kabinet over de komst van coronamaatregelen in Amsterdam. Rutte sprak van 'forse maatregelen', maar uiteindelijk bleek het vooral om extra handhaving te gaan.

Verder werd er een zogenoemde escalatieladder gepresenteerd, maar die bevat maatregelen die pas uitgevoerd zullen worden op het moment dat het aantal coronabesmettingen hard stijgt. 'Ik vond het niet zo chic dat de minister-president nu al stevige maatregelen afkondigde', zei van Dantzig na afloop van het debat.

Open deur

'Je krijgt toch een beetje een idee, hier in Nederland gaat het nog wel, maar in Amsterdam is het problematisch', stelt Van Dantzig. 'En dat is gewoon niet eerlijk. Want om maar eens een open deur in te trappen, het virus heeft niet zo veel aan woonplaatsen of regio's.'

De burgemeester zei in het debat dat de aanpak van de coronacrisis over het algemeen goed gaat en dat de politieke partijen het daarmee eens zijn. VVD-fractievoorzitter Marianne Poot erkende dat er in de raad draagvlak voor de genomen maatregelen is. 'Maar waar het nu om gaat is, zorg dat je er helder over communiceert en zorg dat je ook duidelijk aangeeft, kijk dit gaat ook helpen en zorg dat je handhaaft. Daar hebben we het over gehad, maar de zorg is nog niet weg.'

Avondklok

Van Dantzig vreest dat er eind september hele grote problemen kunnen ontstaan. 'Ik maak me wel zorgen of de stad dat gaat overleven. We zullen er alles aan moeten doen. Misschien zelfs het ontmoedigen van bezoek of een avondklok. Dat zijn allemaal geen dingen die je graag wil doen. Liever niet, want wat mij betreft voorkomen we het.'

