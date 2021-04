Stad NL V Ondergrondse fietsenstalling Kleine-Gartmanplantsoen bijna open: "Het is heel goed gelukt"

Eind mei gaat de nieuwe fietsenstalling onder het Kleine-Gartmanplantsoen open. De ondergrondse fietsenstalling is onderdeel van de herinrichting van het Leidseplein. Architect Erik Smits nam ons vast mee naar beneden.

Vijf meter onder het Kleine-Gartmanplantsoen is plek gemaakt voor bijna tweeduizend fietsen. Architect Erik Smits is trots op zijn kindje. "Ik ben heel tevreden. We maken ook visualisaties van dit soort ruimtes natuurlijk, en als je hier staat is het gewoon een kopie van wat we hebben gevisualiseerd. Het is heel goed gelukt. Iedereen is volgens mij hartstikke blij."

Artist impression Kleine-Gartmanplantsoen

Begin 2019 is het plantsoen helemaal op de schop gegaan voor de bouw van de ondergrondse fietsenstalling. Een lastige klus volgens Smits. "Vooral het bouwen onder de grond was de grootste uitdaging. Midden in het centrum van Amsterdam op een heel klein perceel. Qua bouwlogistiek was dat natuurlijk een enorme uitdaging." Zo is de bouwlocatie omringd door allemaal historische gebouwen die erg kwetsbaar zijn. Omdat ook de grond drassig is, moesten zo'n vijfhonderd palen de grond is. Om de palen de grond in te krijgen is er geboord om schade aan de omliggende gebouwen te voorkomen.

Quote "Het is een hele mooie, rustige ruimte" Erik smits, architect

Aan het plafond van de fietsenstalling hangen meerdere grote 'plafondeilanden'. Smits: "We wilden eigenlijk zo min mogelijk verstoring hebben in die hele stalling, zodat het een hele mooie, rustige ruimte zou worden. We hebben bijna alle voorzieningen die daarvoor nodig zijn geïntergreerd in die grote, ja, ze noemen het 'iphones', plafondeilanden noemen we het zelf. Daar zitten allerlei geluidsinstallaties in, de verlichting wordt er mee geregeld."

Quote "Het gaat open in de week na Pinksteren" marieke nonhebel - omgevingsmanager

Ook op het water voor de Melkweg gaat een nieuwe fietsenstalling gebouwd worden, met plaats voor zo'n vijfhonderd fietsen. Volgens omgevingsmanager Marieke Nonhebel is er in totaal plek nodig voor ruim drieduizend fietsen. "Om ook tijdens de drukke uitgaansavonden mensen een plekje te kunnen geven. En hiermee voorzien we op die manier." Fietsen die nog los worden gestald op het Leidseplein of het Kleine-Gartmanplantsoen worden verwijderd. Eind deze maand opent de ondergrondse fietsenstalling de poorten. Nonhebel: "Het gaat open in de week na Pinksteren. En de officiële opening door de wethouder en portefeuillehouder zal zijn op 28 mei." Het AT5-programma Het Verkeer nam kort geleden ook een kijkje in de fietsenstalling.