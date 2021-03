Fietsenstalling Kleine-Gartmanplantsoen gaat eind mei open: ''Trots als het straks af is''

Nog even en de nieuwe fietsenstalling onder het Kleine-Gartmanplantsoen gaat open. Begin 2019 is het plantsoen op de schop gegaan voor de bouw van een ondergrondse fietsenstalling waar straks tweeduizend fietsen kunnen staan. De fietsenstalling is onderdeel van de herinrichting van het hele gebied. In het AT5-programma Het Verkeer mogen we een kijkje nemen achter de bouwhekken en laten trotse werkmannen de ingang van de stalling zien.

Quote ''Je kan hier straks heerlijk flaneren'' marieke nonhebel, omgevingsmanager

''Ik vind het ontzettend leuk om te zien dat we nu bijna klaar zijn. We zien alles eerst alleen maar op tekening en visualisaties en nu zie je hoe het er echt uitziet'', aldus omgevingsmanager Marieke Nonhebel die al lange tijd bij het project betrokken is. Wat ze zelf erg mooi vindt zijn de natuurstenen boomeilanden. ''Je ziet dat het leuk wordt gebruikt, mensen gaan er lekker zitten en drinken er een kopje koffie.'' Ze kijkt er naar uit dat de fietsenstalling straks ook klaar is. ''Dan zijn alle fietsen onder de grond en gaat het hele plein open. Je kan hier dan heerlijk flaneren.''

Artist Impression hoe het Kleine-Gartmanplantsoen eruit komt te zien

Quote ''Ik zit op het Barlaeus en daar is eigenlijk nooit genoeg plek om je fiets neer te zetten.'' scholier

Voorbijgangers en ondernemers die we spreken zijn blij met de komst van de ondergrondse fietsenstalling.

''Ik zit op het Barlaeus en daar is eigenlijk nooit genoeg plek om je fiets neer te zetten'', vertelt een scholier. Een medewerker van De Balie beaamt dit. ''Het is bijna altijd vechten voor een plekje hier. En ik denk dat je fiets daar straks ook wat veiliger staat.'' De nieuwe fietsenstalling heeft ruimte voor tweeduizend fietsen, is bewaakt en de eerste 24 uur zijn gratis. Kijkersvraag: Laten jullie iets bijzonders achter in de fietsenstalling? De medewerker van De Balie vraagt zich af of er straks iets eigens door de werkmannen wordt achtergelaten in de fietsenstalling. ''Iets wat wij als Amsterdammer niet weten maar wat ze zelf altijd terug kunnen vinden.'' Hierop antwoordt Nonhebel dat er zeker iets speciaals terug te zien is in de stalling. Niet alleen voor de werkmannen maar ook voor de oplettende Amsterdammer. ''Als je straks in de stalling komt en je kijkt naar beneden dan zie je iets wat je in geen enkele andere stalling ziet.''

Omgevingsmanager Marieke Nonhebel

Laatste loodjes van het werk De komende weken worden de laatste werkzaamheden onder en boven de grond uitgevoerd. ''We gaan bezig met nog wat kleine dingen in de stalling. Verder gaan we de laatste vijf bomen planten, de hagedissen komen terug in het plantsoen en we gaan het laatste stukje natuursteen aanbrengen rondom de ingang.'' Nonhebel legt ook uit dat er nog een stukje fietspad met rood natuursteen aangebracht moet worden. ''Door deze laatste werkzaamheden kun je even niet met de auto vanaf de Weteringschans naar het Kleine-Gartmanplantsoen.'' Ook voor fietsers zijn er gevolgen. Richting de Marnixstraat word je omgeleid via het Max Eeuweplein. Eind mei zijn de werkzaamheden op het Kleine-Gartmanplantsoen klaar en gaat de ondergrondse fietsenstalling open.