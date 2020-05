Volgende fase herinrichting Kleine-Gartmanplantsoen gaat van start: 'Je kunt het nieuwe gezicht al zien'

De volgende fase van de herinrichting van het Kleine-Gartmanplantsoen gaat van start. Vanaf vandaag wordt er de komende vier maanden gewerkt aan de trambaan tussen de Apple Store en Paradiso. Dit zal voor veel geluidshinder gaan zorgen. Verder wordt er een nieuw fietspad in rood natuursteen aangelegd en gaat de bouw van de ondergrondse fietsenstalling volop door. Er gebeurt dus veel in hartje centrum, reden voor AT5's Het verkeer om langs te gaan.

Begin 2019 is het Kleine-Gartmanplantsoen op de schop gegaan voor de bouw van een ondergrondse fietsenstalling waar straks tweeduizend fietsen kunnen staan. De fietsenstalling is onderdeel van de herinrichting van het hele gebied. Vol trots laat omgevingsmanager Marieke Nonhebel ons het deel van het Kleine-Gartmanplantsoen zien waar de werkzaamheden inmiddels klaar zijn. 'Hier zie je al het nieuwe gezicht van het plantsoen met prachtige natuurstenen banken en bomen. Het dak van de fietsenstalling wordt straks ook ingericht met natuursteen.'

'Maar ook na die periode zullen we moeten lassen, boren, slijpen en in de nacht werken, dus de overlast blijft.' Naast de werkzaamheden aan de trambaan wordt de oude rijbaan vervangen door natuursteen. Dit wordt dan een fietspad, net als op de Marnixstraat.

Vanaf 6 mei starten de werkzaamheden aan de trambaan. 'We gaan de trambaan vernieuwen en ook de halte wordt vernieuwd', legt Nonhebel uit. Vooral het betonprikken, ook wel jekkeren genoemd, zal voor geluidsoverlast gaan zorgen in de buurt.

Een medewerker van De Balie is dol enthousiast dat ze sinds lange tijd weer iets kunnen doen, namelijk het verkopen van koffie en eten voor de deur. Dat de werkzaamheden straks hier plaats gaan vinden vindt ze minder fijn. 'De space voor ons wordt kleiner. Voor De Balie is dat heel lastig. Maar lichtpunt, het wordt denk ik heel mooi met hopelijk meer groen, bomen en bankjes. Dus we houden gewoon nog even vol.'

Omleiding fietsers

Fietsers vanaf de Weteringschans worden al enige tijd omgeleid via het Max Euweplein. Vanaf 6 mei worden fietsers die vanaf de Marnixstraat komen, ook omgeleid. Trams blijven gewoon rijden, uitgezonderd van de periode tussen 17 en 20 mei, dan rijden trams een andere route. Voor Paradiso is een tijdelijke tramhalte aangelegd zodat de bestaande halte vernieuwd kan worden.



Begin 2021 zijn de werkzaamheden op het Kleine-Gartmanplantsoen klaar en gaat de fietsenstalling open.