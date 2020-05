Gevaarlijke kruising Buiksloterweg - Ranonkelkade wordt aangepakt

Bij bewoners en passerende fietsers is het kruispunt aan de Buiksloterweg met de Ranonkelkade berucht. 'Er gebeuren veel ongelukken hier, bijna elke dag is het raak', zegt een vader die om de hoek woont. 'Kleine ongelukjes, er gaan geen mensen dood, maar wel veel conflicten.' Zijn dochtertje vult hem aan, 'als ik naar school ga vind ik het best wel moeilijk om hier over te steken.'

Op verzoek van de buurt

Het was dan ook een nadrukkelijk verzoek van de buurt aan de gemeente om hier iets aan te doen. 'We zijn hier de bocht aan het verruimen. De fietsers die vanaf de pont komen kwamen in conflict met de fietsers die vanaf de Buiksloterweg kwamen', zegt projectleider Martin Nap. 'Door de bocht te verruimen hopen we dat conflict in de toekomst niet meer te hebben.'

Een voorbijfietsende moeder met twee kleine kinderen voor-en achterop herkent het probleem direct. 'Mijn ervaring bij dit punt is eigenlijk dat het altijd best wel chaotisch is, vooral in de zomermaanden als het heel druk is met fietsers, voetgangers en scooters. En dan vind ik het best wel gevaarlijk om hier over te moeten steken. Je hebt ook veel vaart want je ziet die pont en denkt Ik wil hem halen en mensen komen natuurlijk weer ván de pont.'