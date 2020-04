Dapperstraat krijgt nieuw asfalt: 'De markt is vrijwel leeg daarom zijn we snel aan de gang gegaan'

De rijweg van de Dapperstraat is toe aan vernieuwing. Deze werkzaamheden stonden voor later dit jaar gepland. Nu er vrijwel geen marktkramen op de Dappermarkt te vinden zijn vanwege de coronamaatregelen, is besloten het werk eerder uit te voeren.

'We hebben dit werk versneld uitgevoerd. Mede door de coronatoestanden is de markt nu vrijwel leeg. Dat gaf ons de gelegenheid om snel aan de gang te gaan. We wisten wat we moesten gaan doen en daarom was het mogelijk om snel te starten', aldus directievoerder Luc van Beuzekom. Op dit moment wordt er gewerkt tussen de Van Swindenstraat en de Von Zesenstraat. Hier is de oude deklaag inmiddels verwijderd en zijn de werkmannen bezig met het aanleggen van afwateringsputten.

Voor de werkmannen is het prettig werken. 'Ik heb hier wel vaker gewerkt, dan kon je bijna niet aan het werk vanwege de drukte', vertelt één van hen. Zijn collega op de graafmachine vult aan: 'Dat is het enige voordeel van deze tijd, dat het nog een beetje knap weer is en dat het rustig is. Om te werken is dat wel lekker natuurlijk, je hebt van niemand last.'