Fietsenstalling Kleine-Gartmanplantsoen voorjaar 2021 klaar: 'Onder de grond wordt keihard gewerkt'

De werkzaamheden op het Kleine-Gartmanplantsoen gaan hard. Begin 2019 is het plantsoen op de schop gegaan voor de bouw van een ondergrondse fietsenstalling waar straks tweeduizend fietsen kunnen staan. De fietsenstalling is onderdeel van de herinrichting van het hele gebied. Omgevingsmanager Marieke Nonhebel laat in het AT5-programma Het Verkeer zien wat er de laatste maanden allemaal is gedaan.

'De afgelopen periode is er ondanks corona ontzettend veel gebeurd, zowel ondergronds als bovengronds', vertelt Nonhebel. Onder de grond zijn de vloeren en wanden gestort en de trappen voor de toekomstige fietsenstalling zijn gebouwd. Boven de grond zijn de resultaten ook goed zichtbaar. Zo gaat vandaag het nieuwe fietspad langs het bouwterrein open.

Voorbijgangers en ondernemers die we spreken zijn blij met de komst van de ondergrondse fietsenstalling. 'Het is hier best druk dus ik vind het wel goed', vertelt een jongen die pauze heeft van school. 'Ik hoop dat er straks minder fietsen worden gestolen.' De fietsenstalling heeft ruimte voor tweeduizend fietsen, is bewaakt en de eerste 24 uur zijn gratis.

Het eindresultaat van het nieuwe plantsoen wordt steeds meer zichtbaar. 'Het is een cadeautje die je uitpakt, het wordt steeds weidser', vertelt een blije medewerker van De Balie. Maar er is ook een nadeel nu het bouwterrein kleiner wordt. 'In de zomer werd hier voor de deur gewerkt en was het elke ochtend ouwehoeren met de werkmannen en elkaar gedag zeggen. Nu staan ze helemaal daar achter het hek', vertelt ze. Ze is benieuwd hoe de werkmannen dit ervaren. Daarop reageert een van de werkmannen: 'Ja, het is wel jammer dat we steeds meer van de ondernemers af gaan. Maar dat betekent wel dat we steeds meer terug kunnen geven aan de omgeving.'

Voorjaar 2021 zijn de werkzaamheden klaar De werkzaamheden op het Kleine-Gartmanplantsoen zijn in het voorjaar van 2021 klaar. Dan kun je je fiets stallen in de ondergrondse fietsenstalling en heeft het gebied een nieuwe uitstraling met natuursteen, zitbanken en groen.