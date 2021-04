Luister naar de eerste Bouw Woon Leef Podcast over houtbouw

Bouwen met hout zou een oplossing kunnen zijn voor de CO2 reductie in de bouw. De wil, het geloof, het hout is er. Nu het geld nog. PME, een pensioenfonds voor metaal- en technologische industrie maakt 300 miljoen euro voor vrij voor houtbouw. Wat moet er gebeuren om houtbouw van de grond te krijgen?

Susanne Heering gaat in deze eerste Bouw Woon Leef podcast in gesprek met Nicole Maarsen directeur Vastgoedbeleggingen bij Syntrus Achmea en Eric Uijen van PME pensioenfonds over investeren in houtbouw.