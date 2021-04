Stad NL V Slechtvalken broeden in het Rijksmuseum: "De vlieglessen worden straks een spektakel"

In Amsterdam broeden naar schatting zo’n acht slechtvalkparen. Ze zitten veelal op hele hoge gebouwen en torens aan de rand van de stad. Nieuw is dat de snelste vogel ter wereld nu ook in het in het centrum is gaan broeden, en wel in het statige Rijksmuseum. Naar verwachting komen de eieren begin mei uit en kan iedereen daarna van redelijk dichtbij zien hoe de kleine slechtvalken hun eerste vlieglessen krijgen.

Roely Bos

Elke dag komen er vogelaars kijken hoe het gaat met slechtvalken in de klokkentoren van het Rijksmuseum. Sinds eind maart zit er een slechtvalkpaar te broeden. Soms kan het wel uren duren voordat je ze ziet. Dan komt er één aanvliegen en gaat de ander er weer uit om te jagen en te scharrelen. De wisseling van de wacht is in een flits voorbij. Maar voor de vogelaars is het de moeite waard. Ook gebouwenbeheerder van het Rijksmuseum Igor Santhagens staat te kijken. Nadat hij vorig jaar hoorde dat er slechtvalken rondhingen op het Rijksmuseum, liet hij in allerijl twee nestkasten bouwen. Deze bleven toen nog onbewoond. Maar dit jaar is het wel raak. “Onder de klok van de linkertoren zie je een aanvliegplank uitsteken. Daarachter hebben we een kist geplaatst met kiezelstenen erin. Dat vinden ze lekker en daar zijn ze nu aan het broeden.” Rotsbroeders “Het zijn eigenlijk rotsbroeders”, vult vogelaar Roely Bos aan. “Ze broeden het liefst op hoge kliffen tussen de rotsen, en dat is ook wat de klokkentoren voor hun zo aantrekkelijk maakt. Van hieruit hebben ze goed uitzicht en kunnen ze hun territorium goed overzien”, vertelt ze. “Je ziet ze ook vaak zitten op de Westertoren, maar daar zijn helaas geen nestkasten.” Dat de slechtvalken kiezen voor de ‘lage’ klokkentoren van het Rijksmuseum is goed nieuws voor de vogelliefhebbers. “Zo rond half juni, als de jongen een maand oud zijn, gaan ze jaag- en vlieglessen krijgen", vertelt Bos. "Dat is echt een spektakel om te zien. En omdat het redelijk dichtbij is, kan iedereen dat heel goed volgen.”

AT5

Igor Santhagens is blij met pijlsnelle jagers in zijn museum. “Hier op het Museumplein zijn heel veel duiven. En het Rijksmuseum lijdt ook echt onder de duivenpoep. Nu de valken er zijn, lost dat probleem zichzelf op, want de valken eten heel veel duiven”, vertelt hij.

Quote "Het zijn de snelste vogels ter wereld, ze kunnen wel 300 kilometer per uur vliegen” Renë Dekker, vogelaar

Maar behalve de duiven vormen ook de meeuwen, merels en halsbandparketen en lekker hapje voor de roofvogels. “Ze eten eigenlijk alles wat vliegt. En ze pakken hun prooi altijd in de lucht”, vertelt vogelaar René Dekker. Hij heeft onlangs nog gezien hoe een halsbandparkiet in het Vondelpark ten prooi viel aan de sterke klauwen van een slechtvalk. “Dat is pure kracht. Het zijn de snelste vogels ter wereld, ze kunnen wel 300 kilometer per uur vliegen. Meestal is de prooi door de eerste stoot, de botsing, al bewusteloos.” Bedreiging voor de kunstwerken De prooi wordt meegenomen naar het nest en opgegeten. De overblijfselen vormen wel een gevaar voor het museum. “Al dat etensafval gaat rotten, en daar komt weer ongedierte op af. Met name bepaalde kevers vormen een bedreiging voor de kunstwerken in het museum. Daarvoor hebben we wel maatregelen genomen en dat houden we goed in de gaten”, vertelt Santhagens.

Lees ook Stad Jonge slechtvalken groeien op in schoorsteen AEB