Explosie bij avondwinkel op Pieter Calandlaan heeft mogelijk verband met beschieting eigenaar slijterij Osdorper Ban

Er is mogelijk een verband tussen de explosie bij een avondwinkel aan de Pieter Calandlaan en een poging tot het af laten gaan van expolosieven bij een avondwinkel en een slijterij in Osdorp. Begin september 2020 laat een onbekende man een explosief afgaan bij een avondwinkel. Later die maand wordt dat ook geprobeerd aan de Osdorper Ban, maar deze keer wordt de actie van de verdachten vestoord door de eigenaar. Als hij naar buiten komt wordt hij beschoten en geraakt in zijn arm. In het opsporingsprogramma Bureau 020 heeft de poltie beelden vrijgeven van de twee incidenten.

De explosie bij de avondwinkel vindt plaats in de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 september aan de Pieter Calandlaan. ''Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man rond 03.30 uur in de nacht komt aanrijden op een rode scooter vermoedelijk van het merk Piaggio'', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. De verdachte heeft een pakketje bij zich waar een lang wit snoer aan hangt. Hij loopt naar een brievenbus die aan het pand hangt en duwt het pakket met moeite door de klep. Vervolgens rolt hij het snoer uit, neemt een paar meter afstand, en brengt het explosief tot ontploffing.

''Ik hoorde dat het een hele harde knal was'', zegt een omwonende de ochtend na de explosie tegen AT5. De ontploffing veroorzaakt grote schade aan de gevel van de winkel en bovengelegen woningen. Omwonenden zitten rechtop in bed door de impact van de knal. ''Ik lag in bed en zag dat het bed bewoog, dat is de vierde verdieping.'' Na de explosie pakt de verdachte het witte snoer van de straat en gaat er vandoor in de richting van de Baden Powellweg. De politie zoekt naast deze verdachte ook nog een andere man. ''De man die het explosief af laat gaan is kort voor de explosie twee keer eerder op de locatie geweest. Tijdens een van die keren wordt hij vermoedelijk gevolgd door een tweede verdachte op een grijze scooter, vermoedelijk een grijze Vespa. Die twee lijken bij elkaar te horen, dus ook van de tweede verdachte willen we graag weten wie hij is'', zegt Stor. Signalement De man die de explosie laat afgaan heeft een lichte tot licht getinte huidskleur, wordt 1.75 geschat en heeft een normaal tot stevig postuur. Hij droeg een zwarte jas met een Nike logo achterop, een donkerblauwe trainingsbroek en zwarte Nike schoenen met een witte zool. Verder had hij een zwarte pet van New York Yankees en oranje handschoenen met grijze accenten. De andere verdachte staat helaas minder goed op beeld. Hij heeft een lichte tot licht getinte huidskleur, een zwarte jas en droeg een zwarte helm.

Drie weken na de explosie is het bijna weer raak, deze keer in de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 september. Een avondwinkel en een slijterij aan de Osdorper Ban zijn dan het doelwit. ''Rond kwart over vier proberen zes personen op drie scooters soortgelijke explosieven als gebruikt bij de avondwinkel aan de Pieter Calandlaan te plaatsen bij twee verschillende panden'', zegt Stor.

Op de beelden is te zien hoe bij de slijterij een tweetal van een brommer springt. De bestuurder haalt een explosief uit zijn tas en gooit hem voor de ingang op de grond. De bijrijder heeft een vuurwapen in zijn hand die hij op de ruit van het pand richt. ''Een paar panden verderop gebeurt tegelijkertijd precies hetzelfde. Ook hier is een verdachte bezig met het uitrollen van een explosief met een wit snoer. Tot explosies komt het echter niet, waarschijnlijk omdat de mannen opeens gestoord worden'', zegt de woordvoerder. De eigenaar van de twee zaken is namelijk aanwezig in het pand van de slijterij. Hij hoort vreemde geluiden voor zijn zaak, neemt een kijkje en ziet dat iemand met een explosief bezig is. Op bewakingsbeelden is te zien hoe hij samen met zijn hond naar buiten gaat. Hij ziet de verdachten wegrijden op de scooters en wordt vervolgens beschoten. Een fractie later is te zien hoe hij naar zijn rechterarm grijpt. Het bloed gutst uit zijn arm, maar hij overleeft de beschieting gelukkig wel. Verbanden Waarom deze twee incidenten hebben plaatsgevonden staat nog niet vast. De recherche houdt er sterk rekening mee dat ze wel iets met elkaar te maken hebben en hoopt dat er mensen zijn die mogelijk meer kunnen vertellen over de eventuele toedracht. Donkere kleding Van de zes verdachten aan de Osdorper Ban staan er twee redelijk goed op beeld. Ze droegen donkere kleding en zwarte gezichtsbedekking waarvan één vermoedelijk een bivakmuts op had. De man met het explosief heeft een heuptas om met een zwarte schouderband.