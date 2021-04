"Geen signalen over problemen met energierekening door thuiswerken"

Beide partijen vreesden voor "energie-armoede" door de lockdown. "Uit navraag bij energiebedrijven, Buurtteams (voorheen Madi’s) en Stichting !WOON komen deze signalen niet naar voren", laat het stadsbestuur vandaag weten. "Geen van deze partijen constateert een toename van betalingsachterstanden als gevolg van hoge bijbetalingen op de jaarnota."

Dat komt onder meer doordat 2020 een warm jaar was en doordat de energietarieven gedaald zijn. Het eerste kwartaal van 2021 was wel kouder dan het jaar daarvoor. Het is nog niet te zeggen of dat gaat leiden tot bijbetalen, omdat het nog afhangt van hoe de temperatuur zich in de rest van het jaar ontwikkelt, hoe lang de coronamaatregelen nog van kracht blijven en van het moment waarop de jaarnota wordt vastgesteld.

Het stadsbestuur is het met beide politieke partijen eens dat Amsterdammers met een laag inkomen de gevolgden van een hogere energierekening in hun portemonnee kunnen voelen. "Gelet op de potentiële gevolgen van de coronacrisis voor zowel het inkomen als de energierekening van huishoudens, blijft het college de situatie de komende periode volgen."