Ajax begint met Klaassen en Antony in de basis in officieus kampioensduel tegen AZ

De opstelling van Erik ten Hag zal weinigen verbazen. Waar Davy Klaassen afgelopen donderdag tegen FC Utrecht (1-1) nog op de bank begon, staat hij nu weer gewoon in de basis. Neres wordt vervangen door landgenoot Antony.

Daley Blind ontbreekt nog altijd door een langdurige blessure en zal pas volgend seizoen weer te zien zijn in het rood en wit.

Officieus kampioen

Omdat Ajax de inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht afgelopen week niet wist te winnen en PSV gisteren wél won van FC Groningen, wordt het officiële kampioenschap van Ajax met nog minimaal één week uitgesteld.

Als Ajax vandaag wint loopt de voorsprong op nummer twee, PSV, met nog vier wedstrijden te gaan op tot twaalf punten. Het doelsaldo van de Amsterdammers is zoveel beter, dat er in dat geval alleen nog een theoretische kans bestaat dat Ajax geen kampioen wordt. De kans dat Ajax alles verliest en PSV vanaf nu alles wint is namelijk nihil.