Ajax wint van sterk AZ en is officieus kampioen

Ajax heeft vanmiddag voor eigen publiek in de Johan Cruijff ArenA met 2-0 gewonnen van AZ. Hierdoor is de club officieus kampioen van de Eredivisie.

In de tweede minuut krijgt AZ gelijk een vrije trap op een gevaarlijke positie. Teun Koopmeiners gaat achter de bal staan, maar Stekelenburg ziet de bal hoog over vliegen. Ajax zet vanaf het begin flinke druk en de fans laten zich horen. Er klinkt euforisch gejuich als Ajax in balbezit is en een striemend fluitconcert bij een balcontact van een AZ'er.

Haller is dichtbij de openingstreffer. Tadic geeft voor op Haller, maar de spits van Ajax kan, mede door goed uitkomen van AZ-doelman Bizot, de bal niet het beslissende tikje geven. Ajax laat in het eerste kwartier zien dat ze sterker zijn. Beide ploegen worden steeds feller en het begint echt op een kampioenswedstrijd te lijken. Harde tackles en opstootjes zorgen voor spanning in de in de Johan Cruijff ArenA. Nicolás Tagliafico zorgt ervoor dat zijn naam wordt gezongen door de fans: "Nicooo, Nicooo". De Argentijn krijgt een goede lage voorzet van Anthony, maar schiet hem net over.

Even leek de storm te zijn gaan liggen. Maar rond de 20ste minuut begint AZ met aanvallen. Ze krijgen veel kansen, maar mede door goede reddingen van Stekelenburg komt er geen goal. Na een goede fase van Ajax zijn de kansen nu voor AZ.

Ajax gaat met een gelijkspel de rust in. Ondanks dat beide ploegen niet tot scoren kwamen, is het allesbehalve saai. Beide ploegen spelen goed en het tempo is hoog, het enige dat ontbreekt zijn de goals.

Tweede helft

Ajax begint sterk aan de tweede helft. Na weer een goede voorzet van Tadic krijgt nico de bal, hij schiet recht op Bizot af. Als antwoord zet AZ kort daarna een counter, waarop Boadu een kans krijgt om hem binnen te schieten, maar net als in de eerste helft staat Stekelenburg op de plek. Beide keepers spelen een goede wedstrijd. Net als de tweede helft hebben beide ploegen kansen. Maar de grootste is voor Haller in de 60ste minuut. Een hoge steekbal met gevoel van Martínez op Haller. Haller kopt de bal niet goed naar beneden en hij gaat over. Dit is het startsein voor het publiek, want ze laten zich horen.

AZ kon het niet langer tegenhouden. Na de zoveelste aanval van de Ajacieden speelt Tadic naar Haller, maar die laat de bal slim lopen. Hierdoor kan Klaassen de bal simpel binnen schuiven. Het is 1-0 voor de Amsterdammers en na een lange tijd trilt de Johan Cruijff ArenA weer door het publiek. Na de goal van Klaassen is Ajax heer en meester op het veld. Vooral over de linkerflank via Tadic zijn de Ajacieden vaak gevaarlijk.