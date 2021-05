Piet Heintunnel eind juni 15 maanden dicht: "Daar gaan wij behoorlijk wat van merken"

"Renovatie is nodig natuurlijk maar vijftien maanden is wel heel erg lang"

Volgens de gemeente is de vijftien maand durende afsluiting nodig voor het uitvoeren van ingrijpende werkzaamheden en het testen van de nieuwe systemen en installaties. Daarnaast blijft tram 26 rijden tijdens de renovatie en moet er altijd een vluchtweg voor tramreizigers beschikbaar zijn waardoor de werkzaamheden langer duren. Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om de renovatie per afzonderlijke tunnelbuis uit te voeren, daarom moet de tunnel helemaal dicht.

Veel automobilisten vinden vijftien maanden een behoorlijke tijd voor een afsluiting van zo'n belangrijke tunnel. "Renovatie is nodig natuurlijk maar vijftien maanden is wel heel erg lang", vertelt een automobilist bij een nabijgelegen benzinepomp. "Vreselijk. Ik moet altijd door de Piet Heintunnel om te komen waar ik ben," zegt een dame die bij het Scheepvaartmuseum werkt. Een andere automobilist is het daarmee eens: "Ik vind het best lang en vervelend. Met name voor onze autorijders."

"Ik denk niet dat iedereen de omleidingsroutes gaat nemen, ik denk dat iedereen vanaf de snelweg de Amsterdamsebrug neemt en over de Zeeburgerdijk de stad in gaat"

Grote gevolgen voor de buurt

Bewoners van het gebied rondom de tunnel denken dat de afsluiting een grote impact zal hebben op de omgeving. "Daar gaan wij behoorlijk wat van merken, het is de belangrijkste ontsluitingsroute voor dit gebied en de Indische buurt", vertelt een buurtbewoonster.

Ook vrezen buurtbewoners dat de buurt drukker wordt. "Ik denk niet dat iedereen de omleidingsroutes gaat nemen, ik denk dat iedereen vanaf de snelweg de Amsterdamsebrug neemt en over de Zeeburgerdijk de stad in gaat. Dat geeft wel problemen", vertelt een man.

Een vader die met zijn zoontje in de kinderwagen over de Veemkade loopt zegt: "Meer auto's op straat zien, dat is denk ik het grootste nadeel. Voor de fietsers en de voetgangers is dat minder gezellig denk ik." Ook een ondernemer uit de buurt maakt zich zorgen over de gevolgen van de afsluiting: "Wij hebben best veel klanten vanuit Zeeburgereiland en vanuit IJburg. Die komen allemaal door de Piet Heintunnel heen, die zullen nu allemaal moeten gaan omrijden."

Maar er zijn er ook bewoners die zich minder druk lijken te maken. Een man die net met zijn twee dochters uit een bootje stapt zegt: "We gaan het ermee doen. We zijn net als water, we vinden altijd onze weg wel weer."

Omleidingen via S116 en S112

Er gelden verschillende omleidingsroutes tijdens de afsluiting van de tunnel. Wegverkeer kan omrijden via de IJtunnel (S116) of de Gooiseweg/Wibautstraat (S112). Tijdens de renovatie blijft tram 26 wel gewoon rijden. Op 30 september 2022 gaat de Piet Heintunnel weer open voor wegverkeer.