Halsema: Ajax eren bij kampioenschap, maar geen huldiging

Een huldiging als Ajax aanstaande zondag officieel kampioen wordt tegen FC Emmen, blijft verboden. Wel wil de gemeente de club eren en denkt Ajax na over een algemene huldiging, die op tv te zien is.

Dat heeft burgemeester Halsema donderdagmiddag gezegd tijdens de commissievergadering Algemene Zaken. "Er kunnen in de stad geen momenten plaatsvinden waarop de huldiging gevierd wordt", zei de burgemeester volgens Het Parool. "We zullen voorbereidingen treffen om mensen te ontmoedigen elkaar te treffen."

Alternatieve huldiging

Afgelopen zondag nam Ajax met een 2-0 winst op AZ al een flink voorschot op de titel. Het officieuze kampioenschap werd dan ook gevierd door een deel van de 7500 aanwezige supporters. In tegenstelling tot het duel met AZ, zullen zondag tegen Emmen geen supporters aanwezig zijn, zo werd vanochtend bekend gemaakt.

Om te voorkomen dat fans zich zondag toch rondom het stadion verzamelen, wordt gewerkt aan een ander soort viering dan normaal. "Ajax denkt na over een alternatieve huldiging. die op televisie te zien is", aldus de burgemeester. "Als stad zullen we, mocht Ajax officieel kampioen worden, zichtbaar maken hoe ongelofelijk trots we zijn op onze ploeg."