Studenten UvA boos en teleurgesteld om schrappen internationale uitwisseling

De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft besloten internationale uitwisselingsprogramma's voor het eerste semester van het komende studiejaar te schrappen. De ruim 1000 UvA studenten die naar het buitenland zouden vertrekken zijn teleurgesteld. Zij zijn een petitie gestart die al bijna 1500 keer ondertekend is.

Carli Kooijman is één van die gedupeerde studenten. Zij heeft zich in 2019 oorspronkelijk aangemeld voor een internationale uitwisseling naar New York, maar deze werd destijds gecanceld vanwege Corona. Dat zij weer niet kan vertrekken, ditmaal vanwege het besluit van de Universiteit, had ze echt niet verwacht. ''Het gaat daar zo goed met vaccineren.'' Ook Saidi ziet ze plannen voor zijn uitwisselingsprogramma in duigen vallen. Als raadslid in de Centrale Studentenraad van de UvA stelt hij zich kritisch op over het besluit van de UvA. Hij vindt dat nu nog geen knoop doorgehakt kan worden over een uitwisseling die in september pas plaatsvindt.

Quote ''Studenten staan op dit moment mentaal aan de afgrond en dit besluit duwt ze er nog dieper in'' Assamaual Saidi

Assamaual is dan ook een van de initiatiefnemers van de petitie. Op deze manier hoop hij om tafel te kunnen met het college van bestuur, om samen te kijken naar oplossingen die wél werken. ''Tot nu toe zijn we niet of nauwelijks gehoord.''

De aangeboden alternatieven werken niet in zijn ogen. Online onderwijs, iets dat de studenten al anderhalf jaar volgen, ziet hij niet voor zich. Hij gelooft niet dat buitenlandse universiteiten hun hele fysieke onderwijsplanning aanpassen voor een enkele UvA student. Daarnaast denkt hij dat de uitwisseling een houvast biedt in deze moeilijke tijd. ''Studenten staan op dit moment mentaal aan de afgrond en dit besluit duwt ze er nog dieper in''.

Eigen risico Liever zien de studenten een andere oplossing. ''Je kunt studenten op eigen risico laten gaan, net als de HvA dat doet.'' In een schriftelijke verklaring voegt Assamaual toe: ''Wij zijn zelf veel beter in staat om deze risico’s voor onszelf af te wegen en zijn ook bereid dit risico te accepteren als dat betekent dat onze langverwachte uitwisseling dan eindelijk doorgang kan vinden.'' Daar voegt Carli aan toe, ''alle andere Universiteiten in Nederland laten de uitwisselingen wel gewoon door gaan.''

Reactie van de Universiteit van Amsterdam Het besluit om fysieke uitwisselingen niet door te laten gaan is een van de lastigste beslissingen die

we moesten nemen. We begrijpen ongelooflijk goed dat studenten uitkijken naar een internationale

ervaring en er ook hard voor hebben gewerkt. Maar we hebben nu te maken met negatieve reisadviezen, hoge besmettingscijfers en overvolle ziekenhuizen, wereldwijd. De kans dat dit binnen enkele weken anders is achten wij klein. Voor fysieke uitwisseling is een ruime voorbereidingsperiode noodzakelijk, vanwege de vak aanmelding, visa en huisvesting. Studenten en partneruniversiteiten hebben daarom snel duidelijkheid nodig. Door nu de knoop door te hakken kunnen UvA-studenten zich tijdig inschrijven voor het nieuwe semester. Tegelijkertijd kijken wij naar alternatieven zoals bijvoorbeeld hybride uitwisselingen. Studenten

volgen dan eerst online lessen bij de uitwisselingsuniversiteit en kunnen later vertrekken bij een geel

of groen reisadvies.